Moet Evenepoel schrik hebben van zijn nieuwe meesterknecht? "Op de fiets is dat rap vergeten"

Soudal Quick-Step versterkte zich met de Spanjaard Mikel Landa als meesterknecht voor Remco Evenepoel. Maar zal de Spanjaard die rol wel kunnen vervullen?

Geen Pavel Sivakov of Laurens De Plus bij Soudal Quick-Step volgend jaar, wel de Spanjaard Mikel Landa. Hij komt de Belgische ploeg de komende twee jaar versterken, vooral om Evenepoel bij te staan.

De Spanjaard heeft al meermaals dat hij bergop zijn mannetje kan staan. Vorig jaar werd hij nog zevende in Tirreno-Adriatico, tweede in de Ronde van het Baskenland en vijfde in de Vuelta.

Goede communicatie over verwachtingen

Toch zet Marc Sergeant nog vraagtekens achter de naam van de Spanjaard. Want in een onderhandeling is het makkelijk gezegd om je eigen ambities aan de kant te schuiven en alles in het teken van Evenepoel te zetten.

"Maar eenmaal op de fiets is dat rap vergeten. Ze gaan Landa toch nog eens goed moeten uitleggen wat van hem verwacht wordt", zegt Sergeant bij Het Nieuwsblad. Maar als de Spanjaard zijn rol begrijpt, kan hij volgens Sergeant wel degelijk van waarde zijn voor Evenepoel in de Tour.

En in de Vuelta krijgt Landa normaal gesproken al het kopmanschap bij Soudal Quick-Step, Evenepoel start na twee deelnames op rij dit jaar niet in de laatste grote ronde van het jaar.