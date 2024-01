Niki Terpstra blikt terug op legendarisch moment: "Op het randje van het toelaatbare"

Gent-Wevelgem 2015 zit door de apocalyptische weersomstandigheden in het collectieve wielergeheugen. Maar Niki Terpstra, toen tweede, blik er nog eens op terug.

Renners die amper recht konden blijven door de strakke wind, zelfs renners die van hun fiets werden gewaaid door de wind. Onder meer Gert Steegmans en Geraint Thomas werden van hun fiets gesleurd door de wind.

Luca Paolini kon uiteindelijk de zege binnenhalen, de Italiaan kon in de laatste 10 kilometer wegrijden van een groepje. De Nederlander Niki Terpstra werd tweede, hij blikte bij Cycloo Wielercafé nog eens terug op die koers.

Op het randje

"Ik vond het een hartstikke leuke wedstrijd. Wel op het randje van het toelaatbare en ik denk zelfs van niet, want er zijn toen heel veel renners gevallen, omdat ze omvergewaaid werden. Als je dan ziet dat er zoveel wind staat, dan moet je de koers sowieso aflassen, vind ik", zegt hij.

"Maar de koersdirecteurs waren bloedserieus: 'In de auto viel het wel mee!'. Als je het raampje dicht doet, dan zal het wel in orde geweest zijn, maar iedereen vond het zo'n leuke wedstrijd, dus het is dan wel heel moeilijk om hem af te gelasten."

"Thuis is het natuurlijk heel interessant, maar er liggen er wel een paar met gebroken botten daar, dus misschien is windkracht acht gewoon te veel. Al bij al was het wel leuk en moet je als wielerliefhebber wel gek zijn om dit niet tof te vinden."