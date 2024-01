De vraag van één miljoen richting voorjaar: "Kan Van Aert achterstand op Van der Poel nog inhalen?"

2024 wordt een bijzonder belangrijk jaar voor Wout van Aert. Na zijn aangepaste voorbereiding in het veldrijden wordt er heel veel van hem verwacht.

Wout van Aert zette de cross deze winter op een laag pitje, omdat alles wat hij doet in het teken van het wegseizoen staat. Daar wordt dan ook verwacht dat hij stevig zal uitpakken.

“Ik heb het gevoel dat Wout van Aert, zijn ploeg, zijn trainers hebben geleerd dat ze echt moeten pieken naar de week van de Ronde en Roubaix”, zegt Johan Museeuw aan Sporza op fietsbeurs Velofollies in Kortrijk.

Want er wordt wel degelijk wat verwacht van hem en hij wordt altijd maar ouder ook. “Hij mag dan wel zeggen ‘Ik moet just niks’, er moet inderdaad niets, maar als je dan het palmares bekijkt van de twee heren die hier staan (Museeuw zat samen met Paolo Bettini aan tafel) en je kijkt dan naar het palmares van Wout… Zo veel monumenten heeft hij nog niet gewonnen. Het zou jammer zijn als zo’n renner geen Vlaanderen of Roubaix wint.”

Maar dan komt hij opnieuw uit bij… Mathieu van der Poel. “Van der Poel is zeker en vast oppermachtig. Kan die schade ingehaald worden? Ja. Als dat niet zo is dan gaat het een minder voorjaar worden. Maar ik geloof dat Wout van Aert dit jaar voor de eerste keer Vlaanderen of Roubaix gaat winnen. Hij is er echt op gefocust. Ik denk dat we een mooi voorjaar tegemoet gaan.”