Adrie van der Poel doet concurrentie van zoon Matthieu huiveren met rake uitspraak

Adrie van der Poel heeft uitgepakt met een ferme uitspraak over zoon Mathieu van der Poel. De concurrentie weet waar ze zich mogen aan verwachten volgende week op het WK in Tabor.

Mathieu van der Poel bewees in Benidorm dat hij dit seizoen wel degelijk te verslaan is. Hij kende pech, hij viel een keertje hard én botste op een sterke Wout van Aert. En dus is er wel degelijk iets mogelijk, ook met oog op het WK?

Dit weekend zal de Nederlander proberen orde op zaken te zetten in Hamme en Hoogerheide, volgende week weten we in het Tsjechische Tabor of er iemand in de buurt van de topcrosser kan blijven. Vader Adrie is alvast formeel.

Superbenen voor Mathieu van der Poel

"In Benidorm was hij echt niet goed", aldus van der Poel over zijn zoon tegenover Het Nieuwsblad. "In twintig jaar dat hij op de fiets zit, heb ik hem daar nog nooit over weten te liegen. Maar deze week klonk het op training al helemaal anders."

"Je krijgt het niet op bestelling, het komt ook nooit op bestelling. Maar deze week zei hij me dat hij superbenen had." De tegenstand lijkt nu al gewaarschuwd met oog op de komende weken in de cross. Kan iemand Mathieu van de wereldtitel halen?