Het wordt genieten: in deze koersen mogen we duels verwachten tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel

In de cross zijn de duels tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel achter de rug. En dus kan MVP quasi onbedreigd naar de wereldtitel fietsen volgende week. Maar eens het februari is, doemt ook het wegseizoen en het klassieke voorjaar op. En ook daar gaan we meermaals een duel zien.

Wout van Aert begint eraan op 11 februari in de Clasica Almeria, daarna volgt de Clasica Jaen en de ronde van Algarve. Daarna keert de Belgische trots naar ons land om het Vlaams voorjaar aan te vatten, dat er toch iets anders uit zal zien als vorig seizoen. De Omloop het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne worden meteen gereden, daarna volgt er een maandje met tijd voor stages. Daarna zijn er met de E3-prijs Harelbeke, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race heel wat races op zijn lijf geschreven. Veel duels op komst tussen Wout en Mathieu? Daarna gaat de focus op het rondewerk, met de Giro én de Vuelta op het programma dit jaar. Ook de Olympische Spelen en (waarschijnlijk) het WK wielrennen zal Wout van Aert dit jaar betwisten. En dus kan hij Mathieu van der Poel vaak tegenkomen. De Nederlandse wereldkampioen heeft nog niet formeel in de kaarten laten kijken, maar gaf al aan dat hij alle klassiekers vanaf Milaan - San Remo zal rijden en er misschien zelfs mee door gaat tot en met Luik-Bastenaken-Luik. Pittig voorjaar 2024 op komst? In de Algarve zullen de twee goudhaantjes elkaar voor het eerst tegenkomen, daarna laten ze allebei de Strade Bianche aan zich voorbijgaan. Van der Poel rijdt ook de Tirreno-Adriatico en laat het Belgisch openingsweekend normaliter ook schieten. Maar in de E3-prijs Harelbeke, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race mogen we hem verwachten om de degens te kruisen met Wout van Aert en de rest. Doordat Tadej Pogacar een ander programma kiest dit jaar zal er nog meer dan ooit naar de beide toppers gekeken worden, zoveel is duidelijk.