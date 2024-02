Baas van de Tour de France spreekt klare taal richting groots wielerproject ONE Cycling

ONE Cycling wil een revolutie in het wielrennen teweeg brengen. Het is uitkijken hoe de bestaande organisatoren zoals de Tour de France zullen reageren.

Richard Plugge van Visma Lease a Bike is één van de grote promotors achter ONE Cycling. Met dat project willen ze het wielrennen financieel interessanter maken voor de renners en de wielerploegen.

Hun model is gebaseerd op dat van de Formule 1, waarbij ze zelfs overwegen om rondjes te maken of op een circuit te koersen, zodat het publiek op dezelfde plek kan blijven en meerdere keren kan genieten van de renners.

Christian Prudhomme, de grote baas achter de Tour de France, is niet onder de indruk, zo laat hij weten in een interview bij CyclismActu. “Dit is niet ons project. Wij zijn bij ASO absoluut geen drijvende kracht.”

Tour de France is gratis te bekijken

Het interesseert Prudhomme niet en hij gelooft ook niet dat veel mensen interesse hebben voor het project. De Tourbaas maakt vooral een punt van het feit dat de Tour de France in heel de wereld gratis te bekijken is.

“De grootste kracht van het fietsen is dat het een gratis sport is voor mensen die langs de kant van de weg staan. Dat moet zo blijven. De familie Amaury heeft altijd televisiecontracten willen sluiten met gratis, algemene en indien mogelijk publieke televisiekanalen. We verdienen alleen geld als we heel veel kijkers hebben.”

De cijfers liegen er alvast niet om. De Tour de France is in 190 landen te volgen. Er zijn maar liefst 2.000 journalisten die de koers volgen.