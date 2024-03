Tom Pidcock zegt hoeveel druk hij voelt als vorige winnaar van de Strade Bianche

Tom Pidcock is één van de topfavorieten voor de Strade Bianche. Al moet hij dit jaar dan wel afrekenen met Tadej Pogacar.

Tom Pidcock won vorig jaar de Strade Bianche en heeft er ontzettend veel zin in om dat dit jaar nog eens over te doen. Vorig jaar was Tadej Pogacar er niet bij, maar dit jaar moet Pidcock wel afrekenen met de Sloveen als hij de zege wil pakken.

“Ik heb een hele goede aanloop naar de wedstrijd gehad, een lang trainingsblok en een paar wedstrijden om het jaar mee te beginnen waarin ik gestaag heb opgebouwd”, klinkt het in een persbericht van INEOS Grenadiers.

“Het is interessant om een wedstrijd in te gaan als je de vorige winnaar bent, maar ik voel geen druk. Het is wat het is en natuurlijk is het een extra last op mijn schouders, maar het verandert niets aan hoe ik de wedstrijd in ga.”

Strade Bianche telt meer kilometers dan vroeger

De koers heeft dezelfde start- en eindplek als vroeger, maar krijgt er bijna 35 kilometer bij. En die zijn niet van de poes. Er komen meer dan 7 kilometer extra grindstroken in het parcours. Bovendien is het slot van de wedstrijd hertekend, waardoor de klassieke plekken om aan te vallen niet meer zo doorslaggevend zullen zijn.

“De parcourswijziging dit jaar zal de dynamiek van de race zeker veranderen'” zegt Pidcock nog. “De wedstrijd schreeuwde niet om extra kilometers, dus ze zullen de koers zeker dat extra beetje moeilijker maken. Nog veertig kilometer na Le Tolfe voelt ver!”