Uitgelekte informatie doet dromen over Tourdebuut van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel neemt dit jaar voor het eerst deel aan de Tour de France. Er wordt reikhalzend uitgekeken wat hij daar kan betekenen.

Evenepoel liet bij de voorstelling van zijn programma voor 2024 weten dat hij in zijn eerste Tour de France mikt op ritzeges, maar Patrick Lefevere maakte er al snel van dat het podium halen de eigenlijke doelstelling is.

In ieder geval, Evenepoel lijkt keihard bezig zich voor te bereiden op de grootste rittenkoers ter wereld. Nochtans is het parcours voor deze editie bijzonder zwaar en is de concurrentie dit jaar moordend.

Volgens de ‘spion in het peloton’ van Sporza zit Evenepoel bijzonder goed in zijn vel en geniet hij op training ook van de kleine zaken zoals een koffiestop tijdens de ochtendtrainingen. “Maar vergis je niet, Remco blijft een trainingsbeest dat het harde werk niet schuwt”, klinkt het.

Er lekt heel wat info uit. “Toen een collega van mij op kerstavond zijn oprit verliet met de auto, zag hij plots een renner afkomen in een zwarte uitrusting. De renner droeg een helm met de Belgische kampioenenkleuren.”

Remco Evenepoel verkende heel wat Touretappes

Het bleek om Remco Evenepoel te gaan. “Om 17 uur op kerstavond. Hij had wat extra verlichting op zijn koersfiets aangebracht want het was al donker. Remco had die dag 200 kilometer gereden. Van toewijding gesproken.”

En Romain Bardet wist blijkbaar nog meer te vertellen aan de spion. Hij zei dat Evenepoel heel wat etappes ging verkennen, zonder dat iemand van de ploeg of buitenstaanders er iets van wist.

“Zwartkijkers kunnen dan wel denken dat Remco geen schijn van kans maakt in de Tour tegen Vingegaard en Pogacar. Maar hij is wel minutieus bezig met zijn Tour-debuut. En als Remco iets in zijn hoofd heeft…”, besluit de spion.