Fikse tegenvaller: Arne Livyns zegt wat er allemaal scheelt na valpartij in Strade Bianche

Het waren beelden die de wereld rond gingen. Arne Livyns ging bijzonder zwaar tegen de vlakte in de Strade Bianche.

Afgelopen zaterdag kwam Arne Livyns van Lotto Dstny zwaar ten val in de Strade Bianche. De beelden van zijn valpartij, met een zwaar bebloed gezicht, gingen de wereld rond.

Ondertussen is de West-Vlaming opnieuw thuis en kon de balans opgemaakt worden van de valpartij. En die is niet min: een ontwrichte schouder, een gapende wonde boven zijn oog en een hele kant van zijn lichaam die geschaafd is.

“Door de val is mijn sleutelbeen ontwricht. In medische termen noemen ze dat een AC-luxatie, waarbij het gewricht tussen mijn schouderdak en sleutelbeen uit de kom geschoten is”, vertelt Livyns aan de Krant van West-Vlaanderen.

Livyns minstens nog vier weken afwezig

Hij had een gapende wonde van maar liefst 5 centimeter boven zijn oog, maar die is ondertussen genaaid. En er is nog meer. “Ook mijn hele rechterkant is geschaafd. Vooral mijn schouder, elleboog en rug zijn er het ergst aan toe.”

Het is uitkijken hoelang Livyns afwezig zal zijn. Hij hoopt snel weer te kunnen fietsen, maar in eerste instantie zal dat op de rollen zijn. Aan wedstrijden zal er de eerste weken nog niet in zitten, zo geeft de renner nog mee.

Wat hoop koesteren doet onze landgenoot wel. “In het meest optimistische scenario sta ik binnen een viertal weken terug aan de start, maar ik moet afwachten en zien hoe de wonden verder evolueren”, besluit hij.