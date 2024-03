Na de kritiek op jonge Belg: "Remco Evenepoel heeft ook zo'n fase gehad"

Zoek niet meer naar Arnaud De Lie in Parijs-Nice. De jonge Belg komt niet meer aan de start van de vierde etappe. En zo is er opnieuw kritiek op de jonge, Belgische spurtbom. Zijn ploegmaat Jasper De Buyst zet hem uit de wind.

Arnaud De Lie komt niet meer aan de start van etappe vier in Parijs-Nice. Dat heeft zijn team woensdagvoormiddag aangekondigd via de sociale media. De jonge Belg heeft nog te veel last van zijn val in Le Samyn.

Lotto - Dstny moet het dus zonder De Lie doen de komende dagen, maar rekent nog steeds op hem voor Milaan - Sanremo en alle Vlaamse voorjaarsklassiekers. Toch is er opnieuw de nodige kritiek op de sprinter gekomen, net zoals er al kritiek was bij de start van het seizoen.

Jasper De Buyst maakt de vergelijking met een fase van Remco Evenepoel

Jasper De Buyst zet De Lie als ploegmaat feilloos uit de wind, net enkel als lead-out in de sprints: "Ik sta achter de beslissing van Arnaud De Lie. Het zijn zware dagen geweest. Er staat veel druk op hem, dat is geen geheim. Hij legt zichzelf die druk op en dat is een logisch gevolg van zijn eerste profjaren."

En De Buyst gaat verder bij Sporza met een pittige vergelijking richting Remco Evenepoel toe: "Ik heb hem gezegd dat dit een fase is in zijn carrière waarbij het net niet allemaal vanzelf gaat. Iedereen maakt het mee, ook Remco heeft het gehad. Gewoon rustig blijven en het komt goed."