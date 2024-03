Visma - Lease a Bike reageert zéér scherp op statement UCI over tijdrithelmen: "Geen problemen met grappenmakers op het internet, maar ..."

Visma-Lease a Bike presenteerde een opvallende nieuwe tijdrithelm en dat maakte de tongen meteen los. Ook de UCI gaat de zaak onderzoeken. De in de TT5-helm geïntegreerde hoofdsok is vanaf 2 april 2024 niet langer toegestaan voor gebruik op evenementen op de UCI Internationale kalender.

Daardoor moeten onder meer Soudal Quick-Step en BORA-hansgrohe hun tijdrithelm gaan aanpassen. Maar er was nog meer te lezen in het statement van de internationale wielerbond. "Het baart ons zorgen dat de nieuwe trend in het tijdrithelmdesign meer focust op performance dan de primaire functies van de helm, namelijk het verzekeren van de veiligheid van de drager bij een valpartij", klinkt het.

The UCI to carry out an in-depth analysis of the regulations governing the design and use of time trial helmets https://t.co/uiGtCbh6Wl pic.twitter.com/vMgFoeKONK