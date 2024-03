Zwaar persoonlijk drama voor Stefan Küng: "Tijd nodig om dit te verwerken"

Geen Stefan Küng afgelopen weekend in de Strade Bianche, nochtans een koers die hem ligt. En ook in de Tirreno - Adriatico geen spoor van de 30-jarige hardrijder. De reden is een persoonlijk drama binnen de familiale sfeer.

Stefan Küng ging normaliter aankomende zomer voor de tweede keer vader worden, maar vorige week heeft de vrouw van Küng een miskraam gekregen. Dat heeft de Zwitserse hardrijder zelf laten weten via de sociale media. "Onze familie zou groeien. We waren in blijde verwachting van een tweede kindje in augustus, maar helaas zijn we het vorige week kwijtgeraakt", aldus Küng in een emotionele boodschap op Instagram. "We hebben tijd nodig als familie om door deze trieste periode te raken." Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Stefan Küng (@stefankueng) Küng liet weten dat hij bij zijn gezin wilde zijn in deze moeilijke dagen en daarom ook de Italiaanse races aan zich voorbij liet gaan. Normaliter zal hij volgende week wel opnieuw starten in Nokere Koerse (13 maart) en de GP Denain (14 maart). Onder meer Remco Evenepoel, Jasper Stuyven en Wout van Aert reageerden al op de post van de 30-jarige Zwitser. Ook wij willen de renner veel sterkte wensen in moeilijke dagen.