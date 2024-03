José De Cauwer trekt duidelijke conclusies over Evenepoel en co in Parijs-Nice

Remco Evenepoel deed woensdag een goede zaak in de klassering van Parijs-Nice. En dat zonder de ritzege te pakken.

Remco Evenepoel pakte onderweg zes bonificatieseconden in een sprintje tegen Primoz Roglic en daarmee was de toon wel gezet. Onze landgenoot kwam als beste in beeld, maar pakte geen ritzege en veroverde ook de leiderstrui niet.

“We hebben wat prikken links en rechts gezien, maar niemand is door het ijs gezakt. We zagen een goede Remco Evenepoel. Is dat een signaal naar zaterdag en zondag?”, vraagt José De Cauwer zich af bij Sporza.

Bijna perfecte dag voor Evenepoel in Parijs-Nice

De twee seconden die Roglic verliest zijn niet veel, maar betekenen wel iets. “Als je goed bent, vecht je toch mee. Je kan dan wel zeggen: “die zit met een plan en gaat in het weekend dit of dat doen”, maar dat weet ik nog niet. Dus ik zou zeggen, voor Evenepoel verloopt alles gunstig.”

Al is het niet enkel Roglic die Evenepoel in de gaten moeten houden. “Gisteren spraken we nog niet over Santiago Buitrago, vandaag wel. Is dat nu een kanshebber opeens? Nee. Is dat een goede renner? Ja, helemaal. Er kan altijd opeens een gevaarlijke klant opduiken.”

En dan is er uiteraard ook nog UAE die binnen handbereik ligt, met NcNulty drie seconden voor en Almeida 1 seconde beter dan Evenepoel. “Ze hebben enkel maar tijd verloren. Die mannen staan daar nog wel in de buurt van Evenepoel, maar het zijn zij die vandaag de koers verloren hebben.”