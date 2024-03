Ploegleider legt opvallende actie van Remco Evenepoel uit

Remco Evenepoel spaart zichzelf niet in Parijs-Nice. Donderdag was hij ook weer te zien met een knappe versnelling.

Remco Evenepoel wil duidelijk iets maken van deze editie van Parijs-Nice. Ook donderdag reed onze landgenoot even in de schijnwerpers met een mooie versnelling, maar ploegleider Klaas Lodewyck relativeert dat.

“Dat was twee keer niets”, vertelt hij na afloop van de koers meteen aan Het Nieuwsblad. “Ik denk dat hij daar gewoon een goede beweging maakt: ze demarreren voor hem en hij volgt. En dan was het goed om die korte afdaling die ze nog niet gezien hadden in eerste positie te nemen en erna terug in het wiel te kruipen zonder energie te verliezen.”

Het was een soort van overgangsetappe naar wat er dit weekend nog allemaal volgt. Zelfs met de parcourswijziging blijft het een stevig parcours. De vijfde rit was dan ook niet bepaald een halve rustdag voor het peloton.

Lodewyck hoopt op podiumplek van Evenepoel

“Je mag het toch niet onderschatten”, gaat Lodewyck verder. “Ze rijden meer dan 43 kilometer per uur gemiddeld en met de neutralisatie bij rijden ze meer dan tweehonderd kilometer.”

In het klassement veranderde er niets. Evenepoel staat vijfde, op dertig seconden van Luke Plapp en dat is volgens Lodewyck precies de plek waar ze willen staan, al had het met de ploegentijdrit nog beter kunnen zijn.

“De wedstrijd is zondagavond afgelopen, als we dan op het podium staan of meer dan is dat heel mooi. We moeten tevreden zijn met hoe het tot nu toe gelopen is. We moeten dag per dag afwachten hoe het verloopt want dit is een koers waar je niets kan forceren”, besluit de ploegleider.