Remco Evenepoel weet welke verantwoordelijkheid hij draagt en windt er geen doekjes om

Het is allerminst het geval dat Remco Evenepoel excuses zoekt. Verantwoordelijkheid nemen, dat hoort er bij en dat beseft de Belgische kampioen.

U kon al lezen hoe Evenepoel grotendeels tevreden was met de uitkomst van Parijs-Nice. De winnaar van vier prijzen ging bij VTM ook nog dieper in op de gemaakte fout in de derdelaatste rit. Het is door de voorsprong die Jorgenson daar kon nemen dat de renner van Visma-Lease a Bike de eindzege meegraait.

"Dat is ook koers. Je bent verantwoordelijkheid voor uw eigen keuzes, voor de eigen tactieken die je toepast", aanvaardt Evenepoel deze situatie wel. "Aan het einde van de week kan ik mij uitgezonderd vrijdag niets verwijten."

EVENEPOEL KEERT ZEKER TERUG

Het is wel jammer als je weet dat het anders had kunnen lopen. Remco Evenepoel gaat er zich niet suf over piekeren. "Als, als, als. Het resultaat staat er nu. Ik eindig op een halve minuut ofzo van Jorgenson. Ik ga zeker nog terugkomen om proberen deze koers te winnen."