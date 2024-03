Patrick Lefevere komt met duidelijk statement na bijzonder verzoek van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel heeft een goede Parijs-Nice achter de rug. Het belooft alvast voor de komende maanden van onze landgenoot.

Remco Evenepoel zit goed in zijn vel, ook al pakte hij de eindoverwinning in Parijs-Nice niet. Onze landgenoot koerste tot vreugde van de organisatie van de Franse rittenkoers bijzonder dominant en met een hoogtestage er nog eens bij is er nog progressie mogelijk.

Patrick Lefevere investeerde fors in de komst van Mikel Landa om Evenepoel tijdens de Tour de France deze zomer bij te staan, maar Evenepoel had deze week zelf nog een bijzonder verzoek. Hij zou graag hebben dat ook Julian Alaphilippe hem bijstaat in Frankrijk.

Patrick Lefevere is blij met de prestatie van Evenepoel, maar komt met een statement na de vraag van Evenepoel. De jongens die in Parijs-Nice van de partij waren scoorden in ieder geval goed om Evenepoel bij te staan.

Alaphilippe rijdt zeker de Giro d’Italia

Elke dag was er wel iemand anders die Evenepoel hielp, maar nu is het nog veel te vroeg om al in de richting van de Tourselectie te denken. Er kan tot dat het zover is immers nog heel veel gebeuren met alle renners.

“Wat de selectie voor de Tour betreft, herinner ik u eraan dat we nu half maart zijn en dat er nog niks vastligt”, klinkt het in La Capitale. “De enige zekerheid op dit moment is de aanwezigheid van Landa. Wat Julian betreft staat vast dat hij de Giro doet, dus de Tour er nog eens bij pakken wordt heel erg moeilijk.”