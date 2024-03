Analist trekt wel heel opvallende conclusie: "En Remco kon hem niet kloppen"

Remco Evenepoel kreeg veel lof en appreciatie voor zijn prestaties in Parijs-Nice. Maar niet iedereen is zo positief.

De geluiden over Remco Evenepoel in Parijs-Nice waren opvallend positief. Al is dat niet bij iedereen hetzelfde. In THEMOVE, de podcast van Lance Armstrong.

Daarin werd Parijs-Nice uitvoerig besproken, vooral ook richting de kansen van Remco Evenepoel in de Tour de France van komende zomer.

In de slotrit wist Evenepoel nog Matteo Jorgenson achter zich te houden, maar in het algemeen klassement lukte dat niet. Daarvoor verloor onze landgenoot te veel ruimte in de etappe van vrijdag, omdat hij geïsoleerd kwam te zitten.

Iets wat hem uiteindelijk de eindwinst kost, maar ook in de slotetappe zat hij lange tijd helemaal alleen. En dat is geen goed teken, ook al was Mikel Landa er nog niet bij om Evenepoel te helpen in deze rittenkoers.

Zorgwekkende situatie voor Remco Evenepoel

De Amerikaanse analist Spencer Martin sprak alvast geen goed woord over de prestatie van Evenepoel, omdat hij nu niet bepaald de sterkste man van Visma Lease a Bike tegenover zich had in Parijs-Nice.

“Volgens mij was Jorgenson sterker die laatste dag. Als hij écht had gewild, had hij Remco eraf kunnen rijden”, is hij heel erg duidelijk. En er is nog veel meer dat de prestatie van Evenepoel doet kelderen.

“En Jorgenson is niet eens de kopman van Visma-Lease a Bike in de grote rondes. Hij komt in de pikorde waarschijnlijk pas op de derde of vierde plaats, achter Sepp Kuss, en Remco kon hem niet verslaan. Ik weet ook wel dat de Tour pas komende zomer is, maar ik vind dit zorgwekkend.”