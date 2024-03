Remco Evenepoel voelt de bui al hangen: "Het wordt echt verschrikkelijk"

Remco Evenepoel verkende dinsdag de voorlaatste Touretappe. Achteraf trok hij meteen de nodige conclusies.

Samen met Mattia Cattaneo, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke verkende Remco Evenepoel dinsdag de laatste 119 kilometer van de voorlaatste etappe van de Tour de France van komende zomer.

Die staat op 20 juli gepland. Op dit moment was de Col du Turini nog ondergesneeuwd, het zorgde voor heel bijzondere beelden die ook de organisatie van de Tour de France maar al te graag deelde op hun sociale media.

Voet van het gaspedaal houden

Remco Evenepoel stond achteraf de Waalse krant La Capitale te woord over zijn verkenning van dinsdag. Maandag had hij ook de tijdrit die op 21 juli gereden wordt verkend. Een bijzonder weekend om de Tour af te sluiten dus.

“Die voorlaatste etappe is over het algemeen zwaar, de benen zullen na drie weken pijn doen en omdat er de volgende dag een tijdrit gepland staat, is het best wel eng”, klinkt het bij onze landgenoot.

“Het laatste weekend wordt verschrikkelijk. Ik ben blij dat ik deze twee verkenningen deed. Door deze twee etappes is het duidelijk geworden dat we de voet van het gaspedaal zullen moeten houden in de eerdere ritten, anders hebben we niks meer over voor dat beslissende weekend.”