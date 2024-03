Onbegrijpelijke keuze van Soudal Quick-Step? Drie redenen waarom Evenpoel Milaan-Sanremo moet rijden

Remco Evenepoel komt dit weekend niet aan de start van Milaan-Sanremo. Een vreemde keuze, van hem en Soudal Quick-Step.

Patrick Lefevere trekt altijd zijn conclusies over het voorjaar na Luik-Bastenaken-Luik. De voorbije twee jaar redde Remco Evenepoel altijd de meubelen voor de ploeg door Luik-Bastenaken-Luik te winnen.

Het lijkt dit jaar opnieuw wachten op de Belgische kampioen om Soudal Quick-Step succes te bezorgen. Tim Merlier won dan wel Nokere Koerse, maar een echt grote klassieker is dat toch ook niet.

Voor Milaan-Sanremo rekent de ploeg op Kasper Asgreen, Julian Alaphilippe en de jonge Amerikaan Luke Lamperti. Geen Remco Evenepoel dus aan de start in Milaan-Sanremo. Een vreemde keuze toch?

Geen Evenepoel bij Soudal Quick-Step

Evenepoel is wel nog maar net terug in Spanje na zijn verkenningen van het slotweekend van de Tour de France in Nice. Pas op 1 april rijdt hij met de Ronde van het Baskenland zijn eerstvolgende koers.

Evenepoel had dus gewoon aan de start kunnen staan, om drie redenen. Om al eens te kijken hoe ver hij komt tegen Pogacar en Van der Poel in de finale. Ten tweede om Soudal Quick-Step naar een hoger niveau te tillen.

Ten slotte kan Evenepoel ook gewoon winnen in Milaan-Sanremo als alles meezit. Het zou voor Soudal Quick-Step een stevige boost betekenen voor de grote klassiekers. En het zou de druk zo ook wat wegnemen. Maar niet dus.