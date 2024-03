Analist steekt het niet onder stoelen of banken wat hij vindt van Mathieu van der Poel in Milaan - Sanremo

Geen Mathieu van der Poel als winnaar van Milaan - Sanremo, maar dankzij diens werk wél opnieuw succes voor Alpecin - Deceuninck. En zo blijft het in de monumenten vaak raak voor het team van de Roodhoofts.

Mathieu van der Poel zal er ook de volgende jaren nog bij zijn voor Alpecin - Deceuninck, want hij verlengde zijn contract tot 2028 bij de broers Roodhooft. En ondertussen hebben ze met Jasper Philipsen opnieuw de winnaar van een monument erbij.

Van der Poel zelf won in het verleden al Milaan - San Remo, Parijs - Roubaix en twee keer de Ronde van Vlaanderen. En de wereldkampioen haalde nog heel wat andere prijzen de voorbije jaren, waardoor het team grossiert in stevige resultaten.

© photonews

"Hij was van onschatbare waarde voor zijn ploeg, waardoor Jasper Philipsen kan winnen. Het is echt een koningskoppel. Iemand als Mathieu van der Poel blijft natuurlijk twee treden hoger staan dan Philipsen, maar het getuigt van heel veel klasse."

Heel veel klasse van Mathieu van der Poel

"Hoeveel kampioenen willen niet zelf in de spotlight en de schijnwerpers staan? Dat is niet het geval bij Mathieu van der Poel en Alpecin - Deceuninck", aldus Stijn Vlaeminck in de Nederlandse podcast In Het Wiel.

"Het is een beetje de visie die ze ook hebben bij Visma - Lease a Bike. Samenwerken, samen winnen. Dat hebben ze in het klein ook bij Alpecina - Deceuninck. Ze hebben op zich minder pionnen om mee te schuiven, maar ze doen het wel."