Marc Sergeant komt met advies voor nieuw contract of ploeg voor Philipsen

Jasper Philipsen is einde contract bij Alpecin-Deceuninck. Dat hij vorige week met Milaan-Sanremo zijn eerste Monument wist te winnen komt hem daarbij ontzettend goed uit.

Door die overwinning zit Philipsen in een ideale situatie om zijn prijs omhoog te drijven. Er wordt vermoed dat hij bij zijn nieuwe contract of nieuwe ploeg minstens een verdubbeling van zijn huidige overeenkomst kan vragen, misschien bijna maal vier zelfs.

Marc Sergeant volgt de situatie op de voet, maar is duidelijk over onze landgenoot. “Philipsen zal bij Alpecin steeds beter tot zijn recht komen in de klassiekers. Diep in zijn hart weet hij ook dat hij nergens beter kan zitten dan daar”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Volgens Sergeant kan je dat heel goed tussen de regels lezen in de interviews die Philipsen geeft. De analist merkte twee artikels op die vorige week in de pers verschenen.

Philipsen vormt ideaal duo met Van der Poel

“In het eerste sprak hij over zijn aflopend contract nog dat zijn manager zei dat er veel interesse was, dat hij nog tijd had... Maar in het tweede klonk het al dat hij het nog best naar zijn zin had bij zijn huidige ploeg en dat het goed klikt met Van der Poel.”

Toch zal het voor Alpecin-Deceuninck geen eenvoudige onderhandelingen worden. “Het zal de Roodhoofts veel moeite kosten, en hun portemonnee zal diep moeten zijn, maar mijn gok is dat Philipsen zal blijven. Dat raad ik hem ook aan. Om zijn sportieve ambities waar te maken kan hij nergens beter zijn dan aan de zijde van Van der Poel, en dat is bij Alpecin-Deceuninck.”