Wout van Aert verklaart waarom hij Gent-Wevelgem overslaat, maar Dwars door Vlaanderen rijdt

Wout van Aert rijdt vrijdag met de E3 Saxo Classic zijn eerste klassieker sinds zijn Kuurne-Brussel-Kuurne. Zondag rijdt hij wel Gent-Wevelgem niet.

Dit jaar pakt Wout van Aert het wat anders aan dan anders. Zo ging hij pas na het openingsweekend op hoogtestage en schrapte hij onder meer de Strade Bianche, Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo.

Vrijdag rijdt hij met de E3 Saxo Classic dus zijn eerste koers in drie weken. In tegenstelling tot de voorbije jaren rijdt Van Aert ook geen Gent-Wevelgem, maar volgende woensdag wel Dwars door Vlaanderen.

Dwars door Vlaanderen past beter dan Gent-Wevelgem

"Daar zit zeker een idee achter. De E3 Saxo Classic pak ik direct na de stage op, maar daarna is het wel belangrijk om een paar dagen rust te kunnen nemen", verklaart hij bij In de Leiderstrui.

Vooral het verschil in aantal kilometers speelt ook een factor. In Gent-Wevelgem moeten 253 kilometer afgelegd worden, in Dwars door Vlaanderen is dat 'slechts' 188 kilometer. Toch een verschil van 65 kilometer.

"Zo creëren we het juiste effect van die stage en kunnen we zodoende uitgerust naar de Ronde gaan, waarbij Dwars door Vlaanderen beter geplaatst is voor een wedstrijdprikkel. Als ik nu E3 Saxo en Gent-Wevelgem zou doen, dan hadden we de stage ook anders moeten inrichten."