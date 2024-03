Trekt Van der Poel zijn neus op voor Vlaamse klassiekers? "Is dat wel een echte uitdaging?"

Mathieu van der Poel begon in Milaan-Sanremo aan zijn wegseizoen. De wereldkampioen sloeg zo opnieuw het openingsweekend over.

De voorbije drie jaar begon Mathieu van der Poel zijn wegseizoen telkens in Italië. Door zijn deelname aan het WK veldrijden of zijn rugblessure sloeg hij zo de eerste wegkoersen van het jaar altijd over.

In 2021 begon Van der Poel wel al in februari in de UAE Tour, om daarna ook Kuurne-Brussel-Kuurne en Le Samyn te rijden voor hij won in de Strade Bianche. Maar de Omloop Het Nieuwsblad reed Van der Poel nog niet.

Komt Van der Poel daar ooit aan de start? "Wellicht. Maar dat is heel ver vooruitkijken. ‘Matje’, Philip en Christoph (Roodhooft, nvdr.) plannen alleen al voor dit seizoen nog maar tot en met Luik-Bastenaken-Luik", zegt Adrie van der Poel bij HLN.

Omloop Het Nieuwsblad vs Ronde van Vlaanderen

De kans bestaat dus dat Van der Poel ooit eens aan de start komt, maar vader Van der Poel plaatst nog een kanttekening bij een eventuele deelname. "Vraag is ook of het op dit moment echte uitdagingen zijn voor Mathieu."

Volgens Adrie van der Poel is de keuze tussen schitteren in het Vlaamse openingsweekend of voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen wel snel gemaakt. Dat kan Van der Poel dit jaar al doen.