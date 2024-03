📷 Vlaamse beenhouwerij doet het opnieuw: deze keer niet met Van Aert, maar met andere kampioen met speciale trui

Even een flashback naar een paar jaar geleden: Wout van Aert maakt een Vlaamse beenhouwerij in één klap wereldberoemd. Niet door er binnen te stappen, wel door er langs te rijden tijdens de E3.

In 2022 was het een beeld dat plots viraal ging: Wout van Aert die in zijn Belgische kampioenentrui voorbij Slagerij Vande Walle in Kluisbergen reed, terwijl verschillende beenhouwers in hun schort buiten aan het supporteren waren.

De foto's van Kristof Ramon en de Amerikaanse Ashley Gruber gingen de hele wereld rond. Sindsdien is de slagerij een gewenste locatie voor fotografen om plaats te nemen, in de hoop om een even succesvol kiekje te nemen.

Mathieu van der Poel

E3 Saxo Bank Classic 2024



📸: @SportPic_Agency pic.twitter.com/Skxu7fwFjT — Cycling Pics That Go Hard (@cycIingpics) March 24, 2024

Maar wat is er even mooi dan een koploper in de Belgische tricolore? Een koploper in de regenboogtrui misschien. Jawel, dit jaar kwam wereldkampioen Mathieu van der Poel er aangereden, op weg naar de overwinning in de E3 Saxo Classic.

Ook dit jaar stonden de beenhouwers de renners aan te moedigen en ook deze keer heeft dat dus een prachtig beeld opgeleverd. Het doet alvast de ronde op sociale media. De fotografen zullen hun best moeten doen om na Gent-Wevelgem met even straffe foto's voor de dag te komen.