Geen Van Aert en Laporte in Gent-Wevelgem, maar Visma Lease a Bike heeft wel een plannetje

Vorig jaar won kreeg Christophe Laporte de overwinning in Gent-Wevelgem cadeau van Wout van Aert. Dit jaar zijn ze allebei echter niet van de partij.

Wout van Aert en Christophe Laporte stonden dit jaar niet aan de start van Gent-Wevelgem. Vorig jaar kreeg onze landgenoot bakken kritiek nadat hij de overwinning aan zijn Franse ploegmaat cadeau deed, maar zover komt het dus niet dit jaar.

Olav Kooij is vandaag dan ook de kopman voor Visma Lease a Bike in Gent-Wevelgem. “Vandaag krijg ik een mooie kans, want dit is een van de betere koersen om je als sprinter te tonen in de klassiekers”, vertelt hij aan Indeleiderstrui.

Visma wil het op een sprint laten uitdraaien

Als Team Visma dit jaar Gent-Wevelgem wil winnen, dan zal dat echter op een andere manier moeten gebeuren dan een solo van twee renners zoals Van Aert en Laporte het vorig jaar magnifiek deden.

“Normaal gezien proberen we altijd voor een overtalsituatie te zorgen en ook vorig jaar lukte dat, toen Van Aert en Laporte een masterclass opvoerden, maar vandaag hebben we een ander plan.”

Toch is de koers in handen nemen en domineren ook dit jaar de bedoeling, zo gaat Kooij verder. “We willen in ieder geval met zoveel mogelijk renners vooraan zitten, zullen de heuvelzone moeten afwachten en dan kijken of ik na de vele kilometers nog iets in de benen heb voor de sprint.”