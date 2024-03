Jammer voor Wout en Mathieu: Karl Vannieuwkerke trekt straffe conclusie na Gent-Wevelgem

Mads Pedersen heeft Gent-Wevelgem gewonnen. Hij haalde het in de sprint van Mathieu van der Poel.

Op de Kemmelberg liet hij telkens een heel goede indruk en aan de finish klopte hij Mathieu van der Poel. Het was indrukwekkend hoe Mads Pedersen Gent-Wevelgem op zijn naam schreef.

De Deen wint de koers voor de tweede keer, na een eerste overwinning in 2020. Het was genieten om de twee koplopers aan het werk te zien, zo zag ook co-commentator José De Cauwer op Sporza.

“Twee volwassen mannen, geen flauwe kul, niet profiteren, maar koersen”, klonk het in de slotkilometers. “Proficiat voor deze man, hij voerde een ongelofelijk nummer op. We hebben een fantastische koers gezien.”

Ook commentator Karl Vannieuwkerke was onder de indruk van Pedersen. “Vrijdag hebben we aan hem getwijfeld, maar nu liet hij best wel een goede indruk. Voor de start zei hij nog dat hij de kopman was en niemand anders en nu sprint hij naar de zege.”

En Vannieuwkerke blikt al vooruit naar de Ronde van Vlaanderen, waar het meer zal worden dan enkel Mathieu van der Poel versus Wout van Aert. “Plots is er veel meer strijd voor de Ronde van Vlaanderen”, besloot Vannieuwkerke.