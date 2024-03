Nieuwe update Wout van Aert geeft nóg zwaarder bilan, ook einde voorjaar Jasper Stuyven

De val van Wout van Aert, Jasper Stuyven, Mads Pedersen en vele anderen beroerden zowel de commentatoren als de supporters. En uiteindelijk is de val er eentje met een zwaar verdict voor de renner van Visma - Lease a Bike.

Op 65 kilometer van de finish ging Van Aert neer bij de afdaling richting de Kanarieberg en leverde bijzonder pijnlijk taferelen op. Bij een eerste bilan werd gesproken over meerdere gebroken ribben en een gebroken sleutelbeen.

Volgens Het Laatste Nieuws zou ook het borstbeen van Wout van Aert gebroken zijn. De renner gaat op woensdagavond nog onder het mes in het ziekenhuis in Herentals. Het voorjaar van de 29-jarige Belg zit er zoals geweten op.

En dat geldt ook voor Jasper Stuyven. Ook hij brak het sleutelbeen bij de val, ook hij wordt op woensdagavond al geopereerd in hetzelfde ziekenhuis.

