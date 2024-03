Ook bij de vrouwen heel wat tumult in Dwars door Vlaanderen: 'oude' Vos verliest streken niet en pakt geweldige jubileumzege

In het eerste deel van de race was het Puck Pieterse die misschien wel het meest bedrijvig was van allemaal. Ongeveer halfweg de koers moest het peloton plots halt houden en de elitegroep die op dat moment op kop reed, moest in het peloton herstarten.

Vanwege een ongeval op het parcours moest de organisatie snel schakelen. Onder meer de Côte de Trieu en de Hotond werden geschrapt, waardoor er ongeveer twintig kilometer uit het parcours werd geschrapt en de koers een halfuur werd geneutraliseerd. Zo was het dus niet enkel in de mannenkoers hommeles.

👮‍♀️ Bizarre scene at the @DwarsdrVlaander 😅



The women's race was temporarily interrupted following an incident on the rest of the course. The peloton was able to restart after a thirty-minute wait.#pickxsports #cycling #cyclisme #lottekopecky #dwarsdoorvlaanderen pic.twitter.com/JTtiPNAfSZ