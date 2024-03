Analisten formeel over ploegmaat Wout van Aert: "Vroeg op het jaar om met transferitis te zitten"

Christophe Laporte en Dylan van Baarle ziek, Wout van Aert zwaar gevallen in Dwars door Vlaanderen. En daarvoor was er ook al de opgave van Jan Tratnik, in het openingsweekend nog goed voor een zege in de Omloop Het Nieuwsblad.

Jan Tratnik stond er in het openingsweekend met een knappe zege in de Omloop Het Nieuwsblad, maar de laatste weken gaat het ook met hem wat minder. In Dwars Door Vlaanderen moest hij op meer dan 100 kilometer van de streep de strijd staken.

Volgens diverse bronnen is er echter meer aan de hand dan enkel de val. Zo is de Sloveen op weg om na dit jaar Visma-Lease a Bike in te ruilen voor BORA-hansgrohe. Daar zou hij landgenoot Primoz Roglic kunnen vervoegen.

"Ik heb gelezen dat Tratnik met transferitis zit en gevraagd werd om bij Roglic in de ploeg te komen", aldus José De Cauwer bij Sporza.

Vroeg op het jaar om transeritis te hebben

Waarop Karl Vannieuwkerke meteen riposteerde: "Het is nog vroeg op het seizoen om al met transferitis te zitten. En zo is hij ook meteen twijfelachtig voor de Ronde van Vlaanderen."

"Je kan er alles aan proberen doen om alles onder controle te houden, maar bepaalde zaken kan je niet onder controle houden zei Zeeman tegen mij", pikte José De Cauwer in. Het bleken profetische woorden gezien de val van Wout van Aert & co een uur later.