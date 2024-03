José De Cauwer schetst de gevolgen voor de Ronde na valpartij in Dwars door Vlaanderen

Door de valpartij in Dwars door Vlaanderen lijkt de spankracht voor de Ronde van Vlaanderen helemaal weg. José De Cauwer ziet het eventjes anders.

De zware valpartij in Dwars door Vlaanderen trok enkele belangrijke namen richting de Ronde van Vlaanderen tegen de vlakte. Wout van Aert had er zijn zinnen op gezet en zijn hele voorbereiding op afgestemd.

Maar met Pedersen en Stuyven in bloedvorm leek ook Lidl-Trek een belangrijke rol in Vlaanderens Mooiste te kunnen spelen. Zover zal het echter niet komen. Van Aert en Stuyven zijn er al zeker niet bij, het is uitkijken in welke vorm Pedersen aan de start komt.

Karl Vannieuwkerke liet na de valpartij al vallen dat Mathieu van der Poel nu plots de enige overgebleven topfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen is. Het zou wel eens kunnen dat er zondag maar weinig spankracht op de koers zit.

Spannende Ronde van Vlaanderen nog mogelijk?

“Voor mij was hij al de grootste favoriet, maar de rest kon er toch dicht bij staan. Mathieu heeft de problemen in ieder geval kunnen vermijden”, klinkt het bij José De Cauwer op Sporza.

Maar mogelijk staan er volgens de co-commentator wel andere renners op en krijgen we toch een spannende Ronde.

“Het koersverloop zou ook wel eens anders kunnen zijn. Anders stevenden we op een geijkte formule af, met meer controle. Er zal misschien opener gekoerst worden. Andere renners die nu denken: we zullen het maar proberen.”