Gaan Kopecky en Van der Poel rijker naar huis? Dit is de prijzenpot in de Ronde van Vlaanderen

Zondag staat de 108ste Ronde van Vlaanderen voor mannen en de 21ste editie voor de vrouwen op het programma. Wat verdienen de winnaars bij een zege?

Bij organisator Flanders Classics dromen ze wellicht van twee wereldkampioenen op het podium van de Ronde van Vlaanderen. Mathieu van der Poel en Lotte Kopecky kunnen ook voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen winnen.

De Ronde van Vlaanderen is de hoogmis van het Vlaamse voorjaar en Flanders Classics voorziet dan ook een stevige prijzenpot. De winnaars, bij de mannen én de vrouwen, nemen zondag 20.000 euro mee naar huis.

Ook de twee overige plaatsen op het podium leveren nog aardig wat centen op. De tweede mag met 10.000 euro naar huis, terwijl de derde dan weer 5.000 euro verdient met zijn tocht door Vlaanderen.

Prijzengeld voor top 20 van Ronde van Vlaanderen

Ook de rest van de top 20 neemt nog wat geld mee naar huis. De vierde krijgt 2.500 euro, de vijfde 2.000 euro, de zesde en de zevende verdienen 1.500 euro, terwijl de achtste en negende nog 1.000 euro krijgen.

Van de tiende tot de twintigste plek is er nog 500 euro. Bij de mannen en de vrouwen is er zo een totale prijzenpot van 50.000 euro. Al staat dat prijzengeld in schril contrast met wat de meeste renners maandelijks ontvangen.