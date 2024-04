Michel Wuyts heeft heel wat te zeggen over Lotte Kopecky

Zondag is er Parijs-Roubaix bij de mannen, een dagje eerder is er al de koers bij de vrouwen. Kan Lotte Kopecky daar een monument op haar naam schrijven? Ook na mindere momenten vorige week in de Ronde van Vlaanderen blijft Michel Wuyts een believer.

Michel Wuyts heeft zich in zijn column uitgelaten over de zaak. Ondanks de mogelijke foutjes die gemaakt werden in de Ronde van Vlaanderen, hoeft dat volgens hem niets te zeggen over winstkansen in Parijs-Roubaix.

Meer zelfs: in Roubaix zijn de winstkansen van Lotte Kopecky nog steeds onaangetast. Het geloof in eigen kunnen zal al veel doen naar de mogelijke zege in Roubaix. Al mag er volgens Wuyts niet te veel druk gezet worden.

© photonews

"Iemand moet haar wel zeggen dat ze niet overal 'Killer Lotte' moet zijn. Laat dat aan exalterende commentatoren over en sluit haar daarvoor af." Druk zetten door over haar te spreken in afwezigheid van Wout van Aert is volgens Wuyts ook niet nodig.

Lotte Kopecky is de beste pistière van de wereld

En hij gaat verder in Het Laatste Nieuws: "Haar hoge basissnelheid blijft een troef in een razende race als Parijs-Roubaix. Komt daar nog bij: de top drie van de Ronde - Longo Borghini, Niewiadoma, Van Anrooij - start niet. Maar zelfs met hen kan Parijs-Roubaix voor wie het crossen beheerst geen onoverkomelijk probleem zijn."

"Lotte was overigens vorig jaar al de beste. Alleen een val en de aanwezigheid van ploeggenote Markus in de kopgroep beletten haar een verschil van acht seconden te overbruggen. En dan is er nog die piste. De zogeheten Municipale. Na een afmattingsrace is de ervaring van 's werelds beste pistière een gouden voordeel."