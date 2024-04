CEO van SD Worx spreekt klare taal over lonen Kopecky en co: "Daar passen we voor"

SD Worx-Protime slaagde er onlangs in om het contract van Lotte Kopecky te verlengen tot eind 2028. Voor de hoofdsponsor natuurlijk een grote triomf.

Wereldkampioene Lotte Kopecky blijft tot eind 2028 bij SD Worx-Protime. "We zijn een van oorsprong Belgisch bedrijf, dan is de connectie met Lotte als beste renster van de wereld voor ons uiteraard belangrijk", zegt SD Worx CEO Kobe Verdonck bij Het Nieuwsblad.

Toch twijfelde Verdonck er niet aan dat Kopecky haar contract ging verlengen bij de ploeg. Want de relatie met Kopecky is goed sinds ze in 2022 voor de ploeg begon te rijden. Daar komen nu dus nog enkele jaren bij.

Geen miljoenenlonen bij SD Worx-Protime

Voor Kopecky komt er natuurlijk ook een serieuze loonsverhoging bij. Voor Verdonck is een goed loon een basisbehoefte, maar stelt dat je een hoog loon alleen niet iemand tevreden kunt houden.

Toch is het budget van SD Worx-Protime niet eindeloos, want Tourwinnaar Demi Vollering vertrekt wel bij de ploeg. "We hebben ook een ­bepaalde loonpolitiek. En een miljoen dollar past daar niet in."

"Maar we passen voor miljoenensalarissen, bij vrouwen én bij mannen. Ik zou het ook moeilijk te verantwoorden vinden tegenover onze medewerkers en klanten", stelt Verdonck nog.