Roodhooft voelt stevig nadeel van dominantie van Mathieu van der Poel voor Alpecin-Deceuninck

Mathieu van der Poel kon zijn zegereeks niet verder zetten in de Amstel Gold Race. De wereldkampioen werd pas 22ste en deed nooit mee voor winst.

De voorbije weken domineerde Alpecin-Deceuninck met zeges van Jasper Philipsen in Milaan-Sanremo en de Classic Brugge-De Panne en Mathieu van der Poel in de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Winnen lukte vorige week niet. Hermans werd zesde in de Brabantse Pijl, Van der Poel 22ste in de Amstel Gold Race. Heeft de ploeg zondag fouten gemaakt in de Amstel Gold Race?

"Misschien waren Quinten Hermans en Axel Laurance iets te enthousiast, maar het is logisch dat ze enthousiast waren", zei Christoph Roodhooft bij VTM. Terwijl er wellicht nog tijd genoeg was om hun werk te doen.

Concurrentie kijkt naar Van der Poel en Alpecin-Deceuninck

Toch is Roodhooft niet ontevreden. "Het is misschien niet slecht dat het aura van onoverwinnelijkheid even weg is." De wereldkampioen domineerde dan ook een paar keer met een lange solo.

En dat maakte het voor Alpecin-Deceuninck niet makkelijk. "We merken dat er erg naar Mathieu gekeken wordt en op den duur wordt dat wel wat lastig, zeker op een parcours dat niet helemaal zijn ding is."