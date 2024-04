Waalse Pijl of Luik-Bastenaken-Luik in gevaar? Benoot zit met hoogzwangere vrouw in zijn hoofd

Tiesj Benoot werd voor de tweede keer in drie jaar tijd derde in de Amstel Gold Race. Toch zat hij wellicht met iets anders in zijn hoofd tijdens de koers.

Visma-Lease a Bike kende dit voorjaar al bijzonder veel tegenslag. De ploeg zag Wout van Aert en Jonas Vingegaard voor lange tijd uitvallen en kon ook een tijd niet rekenen op Christophe Laporte en Dylan van Baarle.

Met een derde plaats van Tiesj Benoot kan Visma-Lease a Bike eindelijk opnieuw rekenen op iemand die kan scoren voor de ploeg. In de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik zette Benoot ook al goede resultaten neer.

Hoogzwangere vrouw Benoot

Al is het maar de vraag of Benoot daar aan de start zal kunnen komen. Zijn partner Fien is namelijk hoogzwanger en de ploeg staat in contact met haar om Benoot op de hoogte te brengen als het zover is.

"Als het zover is, ga ik het meteen weten. Ik maak me geen zorgen dat ik er niet op tijd zou zijn. De bevalling van ons eerste kindje heeft 21 uur geduurd", zei Benoot bij Het Nieuwsblad.

Toch hoeft Benoot zich nog niet echt zorgen te maken dat hij de Waalse Pijl of Luik-Bastenaken-Luik zal moeten missen. "In principe is de geboorte pas uitgerekend voor binnen tien dagen", stelt hij nog.