Waarom Van der Poel niet zal twijfelen na de Amstel Gold Race: "Hij deed dat bewust"

Geen nieuwe triomf voor Mathieu van der Poel in de Amstel Gold Race. De wereldkampioen werd pas 22ste in de koers die hij in 2019 won.

Na zijn lange solo's in de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix heeft Mathieu van der Poel zich gedeisd gehouden tijdens de Amstel Gold Race. Hij stak maar één keer zijn neus aan het venster. Van der Poel verklaarde achteraf dat hij niet over superbenen beschikte. Het was voor zijn ploeg Alpecin-Deceuninck ook moeilijk om alles te controleren daar het stevige draaien en keren op het parcours. Van der Poel wiegde concurrentie in slaap "Het zou mij niet verbazen als hij dat deels bewust heeft gedaan", stelt Marc Sergeant bij Het Nieuwsblad over de passieve koershouding van Van der Poel. Hij heeft andere favorieten mee in slaap gewiegd. Om ze wakker te schudden voor Luik-Bastenaken-Luik? Toppers als Ayuso, Skjelmose of Matthews zaten allemaal te wachten op de aanval van Van der Poel. De wereldkampioen wilde hen ook niet helpen aan de zege en de kopgroep was uiteindelijk ook te sterk. Toch twijfelt Sergeant niet aan het feit dat Van der Poel nog fris zat. De wereldkampioen sprong diep in de finale over een bidon die terug op de weg rolde. "Een renner die niet meer fris is, kan dat niet."