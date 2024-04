Was dit dé reden voor mindere dag Van der Poel? Roodhooft geeft meer uitleg

Mathieu van der Poel kwam er niet helemaal aan te pas in de Amstel Gold Race. Zijn ploegleider Christoph Roodhooft heeft echter een andere reden voor zijn offday.

Geen dominante Mathieu van der Poel in de Amstel Gold Race. De Nederlander had niet de benen van tijdens de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. En dus werd Van der Poel maar 22ste in zijn thuisland.

De wereldkampioen trok vorige week niet naar Spanje, waar hij voor Parijs-Roubaix wel vertoefde. Geen trainingen in het warme weer dus, maar wel bij zo'n 10 graden in Belgen. Misschien was dat een reden?

Van der Poel last van de warmte?

Ploegleider Christoph Roodhooft haalde dat weer wel aan als reden voor de mindere prestatie van Van der Poel in de Amstel Gold Race. "In de eerste warmte heeft hij nooit zijn beste gevoel", zei hij bij VTM.

"Hij gaf in de radio aan dat hij niet top was, maar bij hem is dat vaak nog voldoende om te winnen of podium te rijden. Echt weten doe je het nooit", zei Roodhooft nog. Maar Van der Poel was dus niet goed.

Deze week trekt Van der Poel wel weer naar Spanje. Daar bereidt hij Luik-Bastenaken-Luik voor, zijn laatste koers van dit voorjaar. In 2020 werd de wereldkampioen er wel al eens zesde.