Remco Evenepoel spreekt heel open en eerlijk over uniek moment in zijn carrière: "Het gaf mij kippenvel"

Voor het gebergte nog een sprintersrit waar Remco Evenepoel vroeg uit de veren voor moest. Dat uniek moment van een dag eerder zal hij zeker blijven koesteren.

Ze waren er dus op tijd bij voor de start van de vijfde Dauphiné-rit. Evenepoel presenteerde zich daar in zijn gele leiderstrui en stond Sporza en VTM te woord. "Het was net een mooi moment op het podium, met vele kinderen die heel enthousiast waren", vond hij het toch wel speciaal om donderdagochtend die gele trui aan te trekken.

"Het is altijd mooi om jonge gasten en fans zo spontaan en blij te zien om iemand te mogen verwelkomen. Het gaf mij wel kippenvel. Het is een mooie dag om na de tijdrit ermee rond te rijden. We hopen op een behoorlijk kalm koersverloop." Dat zou goed moeten komen, want het is de laatste kans voor de spurters in de Dauphiné.

Evenepoel wil weinig energie verspillen

"Na de inspanningen van gisteren en met het oog op wat nog komt, zal het nodig zijn om zo weinig mogelijk energie te verspillen. We proberen er zo gemakkelijk mogelijk door te komen." Het parcours van de bergritten heeft Evenepoel nog niet tot in het detail bekeken. Hij maakt zich alleszins geen illusies: het wordt nog zwaar.

"Het is sowieso nog lastig. Er komt nog heel veel op ons af. Een marge van dertig seconden kan ineens weggespoeld worden. Het is hopen op goede benen en een sterk collectief van ons. Dan is er veel mogelijk, denk ik. We bekijken het nog altijd dag per dag."