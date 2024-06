Belgen in Zwitserland: Thibau Nys zegt waar het op staat over de uitdagingen, leider Lampaert verkondigt verrassing

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Een nieuwe dag kondigt zich aan in Zwitserland, waar Thibau Nys en Yves Lampaert toch wel de Belgen zijn om in de gaten te houden. Elk vanwege verscheidene redenen.

"Ik ben nog altijd een renner met dezelfde doelen en ambities", vertelt Thibau Nys, die de laatste tijd al veel leuke ervaringen heeft kunnen beleven, aan Cycling Pro Net. "Ik hoop dat ik iets mooi kan laten zien. Ik denk dat de finale mij ligt, maar ik denk niet dat het zwaar genoeg zal zijn om alle snelle mannen te doen lossen."

"Ik ga proberen een goede finale te rijden en er te staan in de sprint", vervolgt Thibau Nys. "De focus van de ploeg ligt meer op het klassement met Mattias Skjelmose, maar ik zal wel voldoende steun krijgen. Je moet gewoon vechten voor je positie, maar er zijn andere ploegen die een volledige sprinttrein hebben."

Yves Lampaert in het geel

Thibau Nys weet dus welke uitdagingen er zijn om kans te maken op ritwinst. Hij zal niet de Belg geweest zijn met het beste ochtendhumeur, want Yves Lampaert is wakker kunnen worden in de gele trui. "Een heel goed gevoel", aldus de man van Soudal Quick-Step. "Het gebeurt niet zo vaak dat ik de leiderstrui mag aantrekken."

Daar gaat 'Lampi' van genieten. "Ik ben heel trots en 'excited' om de trui de hele dag te dragen. We gaan proberen een kleine ontsnapping te laten vertrekken en hopen dat de sprintersploegen ook gaan controleren. Hopelijk kunnen we er een veilige sprint van maken, zonder valpartijen." Duimen maar dat dat lukt.

Lampaert gaat spurten

En verrassing, Lampaert gaat het daar niet bij laten. Om zijn leidersplaats in het klassement te verdedigen, is het mogelijk noodzakelijk dat hij meespurt. Niet meteen zijn specialiteit, maar hij deinst er niet voor terug. "Ik ga proberen in een goede positie te geraken. Ja, ik hoop dat ik de benen ga hebben om mee te sprinten."