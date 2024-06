Plots twijfel over status als topfavoriet? Pogacar verkondigt vlak voor de Tourstart straf nieuws: "Gelukkig ben ik hersteld"

Gezien zijn reeds fenomenaal seizoen is Tadej Pogacar de logische topfavoriet voor de Tour de France. Toch moet daar misschien door een andere lens naar gekeken worden.

Het spierballengerol uit het interview op de officiële UAE-site, waarin Pogacar zei dat zijn vorm beter is dan verwacht en hij nog vooruitgang geboekt heeft sinds zijn Giro-zege, bleef achterwege op zijn officieel persmoment. Sterker nog: Tadej Pogacar kwam tijdens zijn persconferentie met opvallend nieuws voor de dag.

"Na het overlijden van mijn grootvader ben ik in Slovenië afscheid van hem gaan nemen en mijn familie gaan bezoeken. Daarna ben ik op trainingskamp gegaan en ben ik ziek geworden. Het bleek Covid-19 te zijn", verrast Pogacar. "Het moet nu zo'n tien dagen geleden zijn." Toch is de Giro-winnaar alweer klaar voor de dienst.

Pogacar moet niet afzeggen

Het is nochtans geweten dat door de naweeën het virus lang in het lichaam van een wielrenner kan zitten. Tao Geoghegan Hart heeft bijvoorbeeld moeten afzeggen voor de Tour door Covid. In de meeste gevallen slaat het virus nu wel minder hard toe dan in volle coronacrisis. Dat moet ook wel een rol spelen, gelukkig voor Pogi.

"Het was even een vraagteken hoe het zou verlopen, maar ik ben goed hersteld", weet de tweevoudig Tourwinnaar iedereen op zijn gemak te stellen. "Ik voel me nu goed. Covid is niet meer zo erg als je het al en keer gehad hebt. Het lichaam is ondertussen gewend aan het virus. Ik heb slechts één dag niet kunnen fietsen."

Uitkijken voor gevolgen in de Tour

Desondanks zal het afwachten zijn of de gevolgen van die besmetting hem tijdens de Tour de France geen parten spelen.