Na beelden van Cavendish die afziet: is een Ronde van Frankrijk in juli verantwoord? Sven Nys is duidelijk

De eerste etappe in de 111de Ronde van Frankrijk is gewonnen door Romain Bardet. Achteraan was het vooral afzien en dan zeker voor een zieke Mark Cavendish. Het was dan ook een zeer zware etappe én bovendien ook nog eens in bijzonder warm weer.

"Het was zo warm. Dat maakte het zo zwaar. We hadden een plan en gingen ervoor. Ik had liever nog één klim langer overleefd in het peloton, maar achteraf ben ik vooral blij dat we het gehaald hebben", aldus Cavendish zelf achteraf.

Door het verzengende weer gingen er hier en daar al stemmen op dat het misschien niet ideaal is om een Ronde van Frankrijk in het midden van juli te organiseren, als het traditioneel toch warm is - al is het in Spanje eind augustus ook nog heel warm.

En bovendien zit de kalender ook overvol, zoveel is duidelijk. "Voorlopig zou ik zeggen dat het nog niet extreem is", aldus Sven Nys in de podcast Sporza Tour over de hele zaak. "Het is ooit nog veel warmer geweest."

Combinatie met de eerste dag

"Er zijn ooit ritten geweest dat het veertig graden was. Je mag niet vergeten dat het ook de combinatie was met het feit dat het de eerste dag was. Iedereen heeft het een paar dagen relax aangedaan, zeker als je uit het noorden komt."

"Het is een shockeffect op het lichaam. Na een dag of vijf-zes in deze omstandigheden, dan pas je je daar als renner aan aan. Het grootste probleem zit in de eerste dagen, daarna zal het voor een stukje wel beteren."