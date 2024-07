Philipsen windt er geen doekjes om: "Teleurgesteld met nieuws dat Vingegaard de Tour zou rijden"

Op dag drie van de Tour de France is het eindelijk aan de sprinters. Jasper Philipsen is dan natuurlijk de topfavoriet.

Vorig jaar imponeerde Jasper Philipsen in de Tour met vier ritzeges en de groene trui. Dit jaar is de ambitie minstens één etappe, maar Philipsen droomt toch van meer ritzeges en opnieuw de groene trui.

Net als vorig jaar was het openingsweekend van de Tour lastig, voor de sprinters was het vooral overleven en wachten tot hun eerste kans in rit drie. Voor de goed klimmende Philipsen is dat misschien wel beter.

"In principe is vermoeidheid in het peloton wel gunstig, ja. Maar ik hoop toch ook eens op een vlakke openingsetappe. Dan kan ik sprinten voor een gele trui", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Volgend jaar in Lille is dat het geval.

Vingegaard toch in de Tour

Tijdens het openingsweekend ging het er stevig aan toe, vooral door de warmte. Zondag hebben de favorieten elkaar al een eerste keer getest, al zaten sprinters zoals Philipsen toen al lang niet meer in het peloton.

"Ik was teleurgesteld toen ik hoorde dat Vingegaard toch zou rijden", lacht Philipsen. "Als ze zo koersen is het gewoon verschrikkelijk. Dat is elke klim iedereen op de limiet zetten. Dan weet je: dit wordt een lange Tour."