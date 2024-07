Vaarwel record van Eddy Merckx! Mark Cavendish verslaat Jasper Philipsen en behaalt historische ritzege in de Tour

Een tweede sprinterskans in de Tour kondigde zich aan. Iets voor Van Aert, Philipsen of De Lie misschien? Neen, Mark Cavendish behaalde een historische overwinning.

Met Ayuso en Lazkano doken al snel twee klinkende namen op vooraan, maar het was niet geheel duidelijk of dat de bedoeling was. De Spanjaarden lieten zich maar zakken. Een massasprint stond zodanig in de sterren geschreven dat er enkel wat schijnaanvallen kwamen. Van der Poel en Pogacar faketen zelfs even een aanval.

Russo en Vercher meenden het wel serieus. De Fransen kregen iets meer dan vier minuten. Het spreekt voor zich dat dat niet genoeg zou zijn. In afwachting van de hergroepering een ander opvallend moment in het peloton: Tadej Pogacar kon maar net een valpartij aan een verkeerseiland vermijden. Enkele anderen vielen wel.

Abrahamsen steviger in de bollen

Halfweg de Côte de Lhuis was het verhaal van het duo Russo-Vercher voorbij. Op de top zorgde Abrahamsen er voor dat hij toch een puntje kon sprokkelen voor het bergklassement. Kwestie van toch wat steviger in de bollentrui te zitten. Nu hij niet langer in de groene trui zit, kan hij zich daar honderd procent op toeleggen.

De massasprint in Saint-Vulbas was in elk geval onvermijdelijk. Het was uitkijken naar die bocht op 300 meter van de meet. Pedersen ging neer, maar Mark Cavendish deed alles perfect en kwam er op het juiste moment uit. Geen concurrent die hem nog wat in de weg kon leggen: Cavendish snelde naar ritzege nummer 35 in de Tour!

Cavendish verbreekt record Merckx

Een historische dag in de Tour de France, want Eddy Merckx is niet langer mederecordhouder qua aantal ritzeges. Cav en Merckx hadden beiden tot op heden 34 ritten gewonnen, de Brit houdt nu helemaal op zijn eentje het record! Philipsen en De Lie kwamen respectievelijk als tweede en vierde over de finish.