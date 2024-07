Na een nieuwe helse dag: Evenepoel spreekt over sleutelmoment in zijn carrière en geeft veel over toekomst prijs

Remco Evenepoel reed ook onderweg naar Isola 2000 opnieuw met de besten mee naar boven. Hij verloor opnieuw flink wat tijd op Tadej Pogacar, maar staat steviger dan ooit op de derde plaats in het klassement. Jonas Vingegaard eraf rijden lukte dan weer niet.

Remco Evenepoel probeerde eerst Tadej Pogacar te volgen en kwam ook daarna nog eens met een versnelling, maar Jonas Vingegaard lossen zat er niet in. De twee eindigden uiteindelijk wiel in wiel op Isola 2000.

De jonge Belg doet een goede zaak met oog op het klassement, maar dichterbij de tweede plaats kwam hij niet. "Ik sta nog iets steviger op het podium. Momenteel kan ik over niets klagen", aldus Evenepoel bij Sporza in een reactie.

© photonews

Tijdens de rit was Evenepoel toch een beetje geagiteerd door het koersgedrag van Vingegaard - die echt op zijn wiel kleefde. Achteraf suste de Belg echter: "Ik viel hem even aan, omdat ik het gevoel had dat hij niet top was."

Sleutelmoment voor carrière

"Hij volgde ook mijn wiel en niet dat van Pogacar. Het is natuurlijk zijn goed recht om zijn tweede plaats te verdedigen", aldus Evenepoel nog. "Ik moet dat accepteren, het is niet erg." Nog twee dagen volhouden dus voor Evenepoel?

"Het is geen schande om met een tweevoudig tourwinnaar over de streep te bollen. Ik haal er nog alles uit en hopelijk eindig ik dan in Nice op de derde plaats. Ik weet nu waar ik heenwil met mijn carrière, dit is een sleutelmoment."