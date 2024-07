Evenepoel eerlijk: "Gegokt en verloren, nog veel werk aan de winkel om gat met Pogacar en Vingegaard te dichten"

Een heel eerlijke Remco Evenepoel legt zich erbij neer. Hij heeft gegokt en verloren in de strijd om de tweede plaats in het klassement. Hij gaat derde eindigen in de Tour en daar mag hij heel fier op zijn.

"Er is nog één dag te gaan, ik moet nog op de fiets blijven", reageerde Evenepoel bij Sporza ietwat geprikkeld. Daar sprak nog enige ontgoocheling uit, maar nadien gaf hij wel een correct relaas van het offensief dat hij en zijn ploegmaats inzetten in de laatste rit in lijn. "We hebben geprobeerd om een beetje druk te zetten."

"Om te zien of die slechte dag van Jonas Vingegaard van gisteren zich ging doortrekken", legt Evenepoel de betrachting hierachter uit. "Dat was duidelijk niet zo. Ik heb gegokt en verloren. Het is heel mooi dit te doen in laatste bergrit in Tour de France. Ik heb twee keer vol aangevallen." Niet genoeg om weg te geraken.

Counter van Vingegaard

Integendeel: hij kreeg een counter van Vingegaard om de oren. "Daaraan zie je dat de renners die voor mij eindigen ex-Tourwinnaars zijn, met meer ervaring dan ik. Hun motor is zoveel groter. Dat moet ik accepteren. Ik ben heel blij dat we dit hebben kunnen doen. Ik ben er niet doorgezakt. Ook voor jullie een geruststelling, denk ik."

Op die manier heeft de 24-jarige renner uit Schepdaal inderdaad velen verbaasd. Nog hoger mikken dan zijn huidige derde plaats wordt in de toekomst wel niet simpel. "Ik heb nog heel veel specifieke training nodig om het gat met Pogacar en Vingegaard dicht te rijden", beseft Remco Evenepoel. "Nog veel werk aan de winkel."

Evenepoel wil nog tweede ritzege

Evenepoel gaat nog een keer het volle pond geven in de tijdrit van Monaco naar Nice. "Ik zou deze Tour willen afsluiten met ritwinst. Ik zal even blij zijn als het niet lukt. Ik moet superfier zijn. Er was twee man beter in deze Tour en dat zijn de Tourwinnaars van de laatste vier jaar. Dat is helemaal geen schande."