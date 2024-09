Tim Merlier reageert met klare taal op forfait van Wout van Aert voor EK en WK door wonde aan de knie

Vorige week dinsdag ging Wout van Aert zwaar onderuit in de Vuelta. Onze landgenoot moest uiteindelijk opgeven.

De eerste deelname aan Vuelta van Wout van Aert eindigde met een fikse domper. Met drie ritzeges op zak en hopend op nog een of twee extra etappezeges, met de puntentrui en de bollen in de hand, moest hij opgeven.

Tim Merlier weet wat het is. De twee reden in het verleden nog samen bij Vastgoedservice en Veranda's Willems-Crelan en hebben een heel goede band met elkaar die uitgemond is in een stevige vriendschap.

“Ik stuurde Wout dinsdag een berichtje — dat hij beantwoordde — maar ik viste niet naar zijn toestand. Zo steek ik niet in elkaar. Gezien zijn val en blessures was dit te verwachten”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Toen Merlier hoorde dat het veel werk was om de wonde te reinigen had hij een déjà vu. “Het deed me denken aan mijn val van twee jaar geleden in Parijs-Roubaix. Mijn wonde aan de elleboog was toen te vuil om gehecht te worden.”

Maanden aan een stuk heeft Merlier antibiotica moeten slikken om een infectie te vermijden. “Bij Wout is het de rechterknie die een slag gekregen heeft, maar ik lees dat hij intraveneus wordt behandeld met antibiotica.”

Dan mag je gewoon geen risico’s nemen, oordeelt Merlier. “Met antibiotica in het lijf kon hij nooit die honderd procent van de Vuelta zijn, vermoed ik. Soms moet je gewoon de knop omdraaien en uitmaken dat je beter op het gemak herstelt.”