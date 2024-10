Van Eetvelt verbaasde zichzelf in Lombardije en komt met opvallende uitspraak over aanval van Pogacar

Lennert Van Eetvelt heeft zichzelf verbaasd in de Ronde van Lombardije. De Belg van Lotto Dstny werd knap zevende in het laatste monument van het jaar.

Dit seizoen kende Lennert Van Eetvelt heel wat pech met valpartijen en blessures, maar liet in de Strade Bianche, de UAE Tour en de Vuelta al enkele keren zijn kwaliteiten zien. Dat deed hij ook in de Ronde van Lombardije.

In de achtervolging op Pogacar reed Van Eetvelt naar Evenepoel en Mas toe op de Colma di Sormano. Van Eetvelt leek lang uitzicht te hebben op het podium, maar moest aan de finish in Como tevreden zijn met de zevende plaats.

Van Eetvelt had krampen in Ronde van Lombardije

"Ik was zo blij toen ik de finishlijn zag", reageerde Van Eetvelt achteraf bij Sporza. De jonge Belg had namelijk last van krampen in zijn kuit. Hij hing op 60 kilometer van de streep al achteraan het peloton en dacht toen niet dat hij de finish zou halen.

Van Eetvelt zag Pogacar ook aanvallen op 48,4 kilometer van de streep. "Eerlijk gezegd viel het beter mee dan ik had verwacht, met iets betere benen was het misschien nog doenbaar. Maar ik had echt niet mijn beste dag."

Uit de achtergrond kwamen nog wat renners terug, waardoor Van Eetvelt tevreden moest zijn met de zevende plaats. "Ik wist zelfs niet hoeveelste ik geworden was", stelde Van Eetveelt nog.