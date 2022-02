Wie volgt Anna van der Breggen op? Dit zijn onze sterren voor de Omloop het Nieuwsblad

Het wielervoorjaar staat op het punt van beginnen. Ook in het dameswielrennen wordt het meteen likkebaarden.

De Omloop Het Nieuwsblad wordt ook anno 2022 om duimen en vingers vanaf te likken, met heel wat toprensters aan de start.

Vorig jaar won Anna van der Breggen de koers, voor Emma Norsgaard en Amy Pieters. Lotte Kopecky werd beste Belgische op plek 4.

Spanning

Dit jaar staan op de 129 kilometer vijf kasseistroken en negen hellingen op het programma, met de Muur en de Bosberg als eindpunten op weg naar Ninove.

Lotte Kopecky zou wel eens meteen raak kunnen schieten in het Vlaamse voorjaar, al is de concurrentie zeker niet min. Niet in het minst omdat ene Annemiek Van Vleuten meerijdt. En overal waar zij komt, is ze een favoriete.

Onze sterren:

**** Kopecky

*** Van Vleuten - Norsgaard

** Van den Broek-Blaak - Brown - Bastianelli

* Balsamo - Wiebes - Niewiadoma - Mackaij