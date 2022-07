Pogacar gooide knuppel in hoenderhok, van Aert met berenwerk - Ewan en drie ploegmaats vechten tegen tijdslimiet

UPDATE: uiteindelijk reed een kopgroep van 23 renners weg en keerde de rust terug in het peloton. Ewan werd door Tim Wellens, Frederik Frison en Reinardt Janse van Rensburg in koers gehouden op flinke achterstand na het peloton.

In een heuvelrit van meer dan 180 kilometer al na een aantal kilometers gaan aanvallen? Dat was wat Tadej Pogacar deed in de rit naar Mende.

Het leverde meteen vuurwerk op, waarbij ook Vingegaard meteen meeschoof om de boel te neutraliseren. Waarop het peloton doorging.

Een vroege vlucht raakte zo niet meteen weg, een groep met Roglic werd snel op meer dan een minuut gezet en Caleb Ewan op vijf minuten. Zien we hem (snel) opgeven?

