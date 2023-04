Op naar volgende Monument? Pogačar laat zich uit over kansen in Parijs-Roubaix en waarom hij dit jaar niet meedoet

Lombardije, Luik, Vlaanderen. Check. Gaat Parijs-Roubaix het volgende Monument worden dat Pogačar nastreeft? Dat kan zeker, al zal het nog zeker niet dit jaar zijn.

Tadej Pogačar stelde na de Ronde van Vlaanderen dat hij gewicht moet winnen om kans te maken op winst in Roubaix. "Ik denk dat dat duidelijk is." Nochtans imponeert hij in Vlaanderen ook op de kasseien. "Het is totaal anders. Ik heb Parijs-Roubaix gereden als junior. Ik kan me niet voorstellen hoe zwaar het is bij de elite."

VERGELIJKINGEN

"Om zo veel pijn te hebben en af te zien op de kasseien... In de Ronde van Vlaanderen is het meer klimwerk, dat is dus wel anders", maakt Pogačar de vergelijking. In de kasseiritten in de Tour brengt de Sloveen het er ook steeds goed vanaf. "Die elf sectoren op de kasseien kun je niet vergelijken met naar het Bos van Arenberg te trekken."

Velen zullen hem nu ook wel in staat zien om te winnen in de Hel. "Dat ik alles kan? Laten we Parijs-Roubaix voor één van de volgende jaren laten. We zullen wel zien wat de toekomst brengt. Ik ben heel blij dat ik de strijd kan aangaan op het hoogste niveau in al deze grote koersen. Ik ben heel dankbaar dat de ploeg mij daarin steunt."